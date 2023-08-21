Фарид Шафиев: Позиция Евросоюза вызывает вопросы в Баку

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Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев специально для "Вестника Кавказа" рассказал об оценке Баку поведения Евросоюза в армяно-азербайджанском урегулировании и перспективах европейской переговорной площадки.

Евросоюз стремится расширить газовое сотрудничество с Азербайджаном, но вместе с тем в армяно-азербайджанском урегулировании проявляет все больше дисбаланса в сторону поддержки реваншистских планов Армении. Вопиющим проявлением такого дисбаланса стал отказ на прошлой неделе во время заседания Совбеза ООН по Лачинскому коридору представителя ЕС Сильвио Гонцато от рассмотрения дороги Агдам-Ханкенди в качестве альтернативы для поставок гуманитарных грузов в Карабах. В последнем заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по переговорам президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна дорога Агдам-Ханкенди признана альтернативой, однако теперь Брюссель изменил свой подход, что ставит под вопрос само будущее европейской переговорной площадки.

О том, какими сейчас представляются европейские перспективы армяно-азербайджанского урегулирования, "Вестник Кавказа" побеседовал с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым.

- По вашей оценке, стоит ли ожидать продолжения переговоров между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Брюсселе?

- Я думаю, что стоит. Конечно, есть проблемы, затрудняющие урегулирование. Армения, хоть и утверждает, что признает суверенитет Азербайджана над Карабахом, все равно продвигает идею независимости карабахских армян под видом обеспечения их безопасности. Даже выступление Арарата Мирзояна в Совете Безопасности ООН, судя по тем терминам, которые он использовал, показывает, что до конца армянские власти не отказались от территориальных претензий к Азербайджану. Теперь они развивают эти претензии в русле концепции "отделения ради спасения". Однако, несмотря на это, от переговоров Баку отказываться не будет, у нас есть предложения о новых встречах.

- На последней встрече с Шарлем Мишелем Ильхам Алиев озвучил позицию Азербайджана по Лачинскому району и предложил использовать для гуманитарных поставок в Карабах дорогу Агдам-Ханкенди. Как на этом фоне выглядит выступление представителя ЕС на заседании СБ ООН, настаивавшего на открытии только Лачинской дороги?

- Позиция Европейского союза в последнее время вызывает много вопросов в Азербайджане. В том числе речь о заявлении Сильвио Гонцато в Совете Безопасности, которое показывает, что ЕС встал на сторону Армении. Если бы Евросоюз действительно интересовался безопасностью условной армяно-азербайджанской границы, он бы послал туда миссию не в прошлом году, а еще 30 лет назад, когда эта граница была оккупирована.

Примечательно, что негативная оценка ЕС, высказанная в СБ ООН, отличается, от формулировок офиса Шарля Мишеля, который выражается достаточно сдержанно. И тут надо сказать, что Азербайджан ни от какой площадки пока не отказывается. Их сейчас три – при посредничестве Шарля Мишеля, Вашингтона и Москвы. Я думаю, если появится возможность провести встречу на полях какого-либо международного события, такая встреча тоже может состояться. Но на данный момент у меня нет информации, будут ли новые переговоры в Брюсселе в ближайшее время.

- Есть ли в мире пример поставок продовольствия собственному населению исключительно через территорию другой страны? Нет ли в требованиях внешних игроков возить продукты в Карабах только по Лачинской дороге нарушения территориальной целостности государства, гарантированной международным правом, которое является основой существования самого ЕС?

- Совершенно справедливый вопрос. Фактически, от нас требуют экстерриториальности Лачинской дороги. Такой формулировки нет ни в одном документе, включая Трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года. По заявлению Лачинская дорога передавалась во временное ведение российских миротворцев, но затем Армения стала ее использовалась в военных целях, в связи с чем на дороге и был установлен азербайджанский пропускной пункт.

Если есть потребность в гуманитарной помощи жителям Азербайджана – она должна поставляться через территорию Азербайджана, более того, только азербайджанское государство может выбирать, откуда и по каким маршрутам она будет перевозиться. Поэтому требования возить грузы только по Лачинской дороге, поддержанные в том числе представителем ЕС в СБ ООН, совершенно не соответствуют международному праву.

- Может ли Никол Пашинян окончательно отказаться от обязательств по открытию дороги в Нахчыван в случае, если гуманитарные поставки в Карабах пойдут только по Агдам-Ханкенди? Будет ли вопрос открытия дороги в Нахчыван обсуждаться во время переговоров с Арменией на всех площадках, где встречаются представители обеих стран?

- Никол Пашинян до сих пор не дал даже нормального согласия на дороги в Нахчыван. Три года прошло, никаких практических шагов нет. Официально армянские власти не отказываются от этого, но ничего в практическом направлении не делают. Я думаю, что такова их тактика, они так и будут затягивать.

Тем не менее вопрос дороги в Нахчыван всегда на повестке дня. Наибольший прогресс был достигнут в Москве, на переговорах в мае на уровне вице-премьеров. Азербайджан продолжит работать в этом направлении. Посмотрим, что будет дальше.

- Может ли быть вынесен на повестку переговоров вопрос о перевозке больных из Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди?

- Это вполне реально. Больные сейчас перевозятся по Лачинской дороге в Армению, никаких препятствий в этом отношении нет. Такие рейсы машины МККК делают регулярно. Но точно так же люди могли бы получать помочь без выезда в Армению, то есть на территории Азербайджана.