Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю – СМИ

Верховный лидер Ирана, по сообщениям американских СМИ, которые, в свою очередь ссылаются на источники, приказал ударить по Израилю – этот шаг должен стать ответом на убийство лидера ХАМАС.

Духовный лидер Исламской Республики отдал распоряжение о прямом ударе, который необходимо нанести по Израилю, передает The New York Times.

При этом газета ссылается на источники. По их информации, приказ поступил от Али Хаменеи сегодня утром.

Кроме того, отмечает издание, Верховный лидер дал поручение, связанное с подготовкой планов не только нападения, но и обороны – таким образом власти Ирана готовятся к возможной эскалации конфликта, при которой Тель-Авив или Вашингтон могут сами ударить по ИРИ.

Напомним, очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства в Тегеране, на следующий день после инаугурации президента Масуда Пезешкиана, Исмаила Хании. Глава политбюро ХАМАС стал жертвой ракетного удара.

Стоит отметить, что сегодня вечером стало известно о требовании Тегерана о проведении заседания СБ ООН. Представитель Ирана в ООН также обвинил Израиль в нарушении международного права. Амир Саид Иравани призвал привлечь Тегеран к ответственности за агрессию. С другой стороны, дипломат предупредил, что в случае необходимости ИРИ воспользуется правом на самооборону.