В Иране назвали США соучастниками убийства Хании

МИД Ирана обвинил США в убийстве главы политбюро ХАМАС. Вашингтон такую версию опровергает.

Иранское внешнеполитическое заявил о том, что Вашингтон – соучастник убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС.

«МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения этого гнусного террористического акта и продолжения сионистским режимом оккупации и геноцида палестинцев»

– МИД Ирана

Далее ведомство указывает на то, что случившееся грубо нарушает принципы международного права и ООН. Также подчеркнуто, что убийство Исмаила Ханииприведет к дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что глава Госдепа США заявил о непричастности Вашингтона к покушению на Ханию.