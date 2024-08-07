"Ахмат" уступил "Краснодару" в Кубке России по футболу

В Кубке России прошла встреча "Краснодар"- "Ахмат". Победу одержали хозяева поля.
В Краснодаре вечером 15 августа состоялся матч Кубка России по футболу между местным "Краснодаром" и грозненским "Ахматом".
Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 87-й минуте срезал в свои ворота защитник грозненской команды Александр Жиров.
После двух туров в Группе С (Путь РПЛ) лидирует с 6 очками "Краснодар". Вторую строчку занимает "Ахмат" (3 очка), третью – ЦСКА (2 очка), четвертую – "Пари НН" (1 очко).