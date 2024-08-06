Армянский футболист "Осиека" отказался лететь на игру в Баку

Степа Мкртчян передумал приезжать в столицу Азербайджана для участия в матче квалификации Лиги конференций против "Зири". Причины такого решения пока неизвестны.

Защитник хорватского футбольного клуба "Осиек" Степа Мкртчян решил не ехать в Баку на ответную встречу 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Зири". Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Изначально 21-летний игрок обороны собирался вместе со своими партнерами по команде отправиться в столицу Азербайджана, однако в последний момент передумал. Причины такого решения неизвестны.

Ранее представители "Осиека" обратились к госорганам Азербайджана в связи с ожидающимся приездом Мкртчяна. Там заверили руководство хорватского клуба, что никаких проблем с приездом армянского игрока не будет.

Квалификация Лиги конференций

Ответный матч между клубами "Зиря" и "Осиек" состоится в Баку 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени (19:30 мск).