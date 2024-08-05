В "Карабахе" оценили силу команды после матчей с "Лудогорцем"

В ответном матче с "Лудогорцем" любители футбола могли увидеть настоящий "Карабах", сообщил наставник азербайджанской команды после мача. Игра завершилась в пользу гостей со счетом 7:2.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги двухматчевого противостояния с "Лудогорцем" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, по итогам которого азербайджанская команда вышла в следующий раунд.

Прежде всего он отметил силу соперника, действовавшего в очень неприятной манере.

"Получал удовольствие от хода игры, потому что и в Баку мы видели силу этого оппонента. Они действовали в неприятной для нас манере, и мы должны были ее нейтрализовать"

– наставник команды

Он также рассказал, что в самом начале матча присутствовало волнение, а два пропущенных мяча в первом тайме стали следствием невнимательности игроков в защите.

"Постепенно сумели взять игру под свой контроль. До матча говорили с ребятами, что необходимо до самого конца действовать хладнокровно и оставаться в игре, так как это очень важно"

– азербайджанский специалист

Кроме того, он подчеркнул, что после домашней игры напомнил своим подопечным, что они уже проходили через такие матчи, а также добавил, что игра может затянуться на 120 минут.

"То есть, психологически должны быть готовы к такому. Ребятам полагаются аплодисменты. Поздравляю всех наших болельщиков и Азербайджан. Победа – это хорошо. Но такие матчи позволяют расти и футболистам, и клубу, наш характер становится крепче"

– главный тренер "Карабаха"

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в ответном матче все могли увидеть настоящий "Карабах".

"Эта игра была словно триллер. Сегодня это был действительно мой "Карабах", "Карабах" Азербайджана"

– Гурбан Гурбанов

"Лудогорец" – "Карабах"

Ответная встреча команда проходила накануне в болгарском Разграде и завершилась разгромной победой азербайджанской команды (7:2). Основное время матча закончилось со счетом 3:2 в пользу "Карабаха". Игра перешла в дополнительное время, в котором гости отправили в сетку ворот хозяев еще четыре мяча.