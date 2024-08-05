В "Карабахе" оценили силу команды после матчей с "Лудогорцем"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги двухматчевого противостояния с "Лудогорцем" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, по итогам которого азербайджанская команда вышла в следующий раунд.
Прежде всего он отметил силу соперника, действовавшего в очень неприятной манере.
"Получал удовольствие от хода игры, потому что и в Баку мы видели силу этого оппонента. Они действовали в неприятной для нас манере, и мы должны были ее нейтрализовать"
– наставник команды
Он также рассказал, что в самом начале матча присутствовало волнение, а два пропущенных мяча в первом тайме стали следствием невнимательности игроков в защите.
"Постепенно сумели взять игру под свой контроль. До матча говорили с ребятами, что необходимо до самого конца действовать хладнокровно и оставаться в игре, так как это очень важно"
– азербайджанский специалист
Кроме того, он подчеркнул, что после домашней игры напомнил своим подопечным, что они уже проходили через такие матчи, а также добавил, что игра может затянуться на 120 минут.
"То есть, психологически должны быть готовы к такому. Ребятам полагаются аплодисменты. Поздравляю всех наших болельщиков и Азербайджан. Победа – это хорошо. Но такие матчи позволяют расти и футболистам, и клубу, наш характер становится крепче"
– главный тренер "Карабаха"
Помимо этого, он обратил внимание на то, что в ответном матче все могли увидеть настоящий "Карабах".
"Эта игра была словно триллер. Сегодня это был действительно мой "Карабах", "Карабах" Азербайджана"
– Гурбан Гурбанов
"Лудогорец" – "Карабах"
Ответная встреча команда проходила накануне в болгарском Разграде и завершилась разгромной победой азербайджанской команды (7:2). Основное время матча закончилось со счетом 3:2 в пользу "Карабаха". Игра перешла в дополнительное время, в котором гости отправили в сетку ворот хозяев еще четыре мяча.