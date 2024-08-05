Призеров Олимпиады в Париже наградят в Азербайджане

В Азербайджане наградят призеров и победителей Олимпийских игр в Париже. Об этом гласит распоряжение, подписанное президентом страны Ильхамом Алиевым.
Из документа следует, что обладатели золотых медалей получат 400 тыс манатов ($235 тыс), серебряных – 200 тыс манатов ($117 тыс), бронзовых – 100 тыс манатов ($58 тыс).
Кроме того, денежные премии получат тренеры спортсменов. Наставники золотых медалистов получат 200 тыс манатов, серебряных – 100 тыс манатов, бронзовых – 50 тыс манатов.
Азербайджан на Олимпиаде
Сборная Азербайджана обновила на Играх в Париже свой рекорд, заняв в медальном зачете 30-е место. Еще ни разу в истории она не поднималась в медальном зачете так высоко. Азербайджанские спортсмены на ОИ-2024 принесли своей стране семь наград разной пробы. Медали были завоеваны в дзюдо, тхэквондо, боксе, греко-римской и вольной борьбе.