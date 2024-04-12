Вестник Кавказа

Аэропорт в Дубае вернется к штатной работе в ближайшие сутки

Аэропорт в Дубае вернется к штатной работе в ближайшие сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение 24 часов работа дубайской авиагавани будет полностью восстановлена. Рекордные ливни сказались на работе аэропорта, многие рейсы задерживаются или перенаправляются.

Аэропорт Дубая возобновит работу в штатном режиме до вечера пятницы, об этом рассказал главный операционный директор авиаузла Маджед аль-Джокер.

"Ситуация вернется в привычное русло в течение следующих 24 часов"

– аль-Джокер

В Дубае рекордные ливни не повредили главную взлетно-посадочную полосу, вскоре аэропорт восстановит работу.

Во вторник на Эмираты обрушились ливни с грозами и градом, что привело к подтоплениям и проблемам с транспортом. Со среды погода в Дубае нормализовалась, проводятся работы по устранению последствий потопа.

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