Аэропорт в Дубае вернется к штатной работе в ближайшие сутки

В течение 24 часов работа дубайской авиагавани будет полностью восстановлена. Рекордные ливни сказались на работе аэропорта, многие рейсы задерживаются или перенаправляются.
Аэропорт Дубая возобновит работу в штатном режиме до вечера пятницы, об этом рассказал главный операционный директор авиаузла Маджед аль-Джокер.
"Ситуация вернется в привычное русло в течение следующих 24 часов"
– аль-Джокер
В Дубае рекордные ливни не повредили главную взлетно-посадочную полосу, вскоре аэропорт восстановит работу.
Во вторник на Эмираты обрушились ливни с грозами и градом, что привело к подтоплениям и проблемам с транспортом. Со среды погода в Дубае нормализовалась, проводятся работы по устранению последствий потопа.