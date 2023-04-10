Аэробус "Аэрофлота" впервые будет обслужен в Иране

Опубликовано: 17:54, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из крупнейших российских авиаперевозчиков – государственно-частная авиакомпания "Аэрофлот" – на фоне западных санкций будет обслуживать свой летный парк в Иране, первый широкофюзеляжный Airbus A330-300 уже прибыл для ремонта и обслуживания на верфи крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Российский авиаперевозчик – компания "Аэрофлот" нашла выход ремонта и технического обслуживания своего авиапарка в условиях антироссийских западных санкций – такими техническими возможностями и полномочиями обладает крупнейшая иранская компания Mahan Air, и впервые в истории российский лайнер прибыл для ремонта и техобслуживания в Иран: 5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, пишет РБК.

Соглашению о возможностям техобслуживания лайнеров в Иране предшествовали долгие переговоры, ранее для проведения сервисных работа российская компания пользовалась услугами других компаний, однако не все они обладают техническими возможностями и необходимыми разрешениями на обслуживание стоек шасси, что необходимо сделать с отправленным в Иран аэробусом. Введенные против России санкции не позволяют проводить такие работы в России, проблема и поставки необходимых для таких работ комплектующих.

Напомним, авиапарк "Аэрофлота" на сегодняшний день насчитывает 178 лайнеров Airbus и Boeing, все они требуют широкого спектра работ по техобслуживанию, а Mahan Air имеет не только необходимую для этого материальную базу, н и огромный опыт и все необходимые для таких работ сертификаты, не говоря о качестве проводимых компанией работ.