Президенты РФ и Египта обсудили ситуацию в Газе

Президенты Египта и России обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Также обсуждались пути выхода из кризиса.

Российский и египетский лидеры провели переговоры, предметом которых стала эскалация палестино-израильского конфликта. В частности, обсуждалась роль Египта в деэскалации, а также обеспечении палестинского анклава гумпомощью. Кроме того, главы государств затронули проблему освобождения заложников, захваченных террористами ХАМАС.

«Разговор двух лидеров касался последних событий в секторе Газа, усилий по деэскалации, а также шагов, которые предпринимает Египет по доставке гуманитарной помощи, эвакуации иностранных граждан и раненых палестинцев из анклава»

– официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми

В заключение разговора стороны пришли к договоренности об интенсификации усилий, направленных на достижение перемирия. Также была подтвержден настрой на урегулирование конфликта на основе создания двух государств.