КСИР Ирана прогнозирует расширение войны на Ближнем Востоке

В руководстве КСИР Ирана допустили расширение конфликта на Ближнем Востоке. При этом там заявили, что страна готова к этому. В ведомстве также добавили, что Штаты не угрожают Ирану.

Командующий Воздушно-космическими силами элитных частей иранских вооруженных сил (КСИР) Амир Али Хаджизаде допустил расширение конфликт на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что в палестино-израильский конфликт сегодня втянут Ливан, поэтому нельзя исключать того, что масштабы боевых действий будут расти. При этом генерал выразил уверенность в том, что Иран готов ко всем сценариям развития событий.

Помимо этого, Хаджизаде подчеркнул, что Вашингтон не угрожает Тегерану. По его словам, Иран в принципе не находится в ситуации внешней угрозы. Он добавил, что сегодня страна достигла пика своей военной мощи.