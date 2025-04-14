Вестник Кавказа

Экс-советник Пентагона оценил действия РФ в случае ударов по Ирану

Экс-советник Пентагона оценил действия РФ в случае ударов по Ирану
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Москва не останется в стороне, если Иран окажется жертвой военной агрессии, считает экс-советник Пентагона Макгрегор.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Москва не оставит без ответа возможные масштабные удары по Ирану.  

"Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Москва не будет стоять в стороне и ничего не делать, если мы масштабно ударим по Ирану"

– Дуглас Макгрегор

Ранее Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическим партнерстве с Ираном. 

Как сообщают американские СМИ, к ударам по Ирану США призывало военно-политическое руководство Израиля, однако президент США Дональд Трамп избрал дипломатическое решение проблемы иранского ядерного оружия. 

Впрочем, сам Трамп ранее угрожал Ирану возможными ударами, если Тегеран не начнет переговоры.

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