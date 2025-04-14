США через Турцию зондируют план Б по Ирану

Несмотря на успешные ирано-американские переговоры по ядерной сделке, в США идут дискуссии о потенциальном ударе по Ирану с привлечением региональных союзников.

Между Ираном и Соединенными Штатами уже прошли два раунда переговоров по ядерной сделке. Первый - в Маскате (Оман), второй - в оманском посольстве в Риме. В обоих участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

По оценкам сторон, дипломатия развивается позитивно. МИД Ирана сообщил, что на римской встрече Тегеран и Вашингтон обсудили рамки и цели потенциальной сделки, которую они планируют оформить в предварительном виде уже 26 апреля, на новой встрече в Маскате.

За три дня до этого там же, в Маскате, на уровне экспертов состоится обсуждение деталей "эффективного снятия санкций" и "укрепления доверия относительно мирного характера иранской ядерной программы", отмечает иранский МИД.

В Госдепе пока что не дали комментариев по этому вопросу, хотя источники Reuters и Associated Press сообщают об "очень хорошем прогрессе".

Несмотря на активную и вроде бы позитивную дипломатию, на повестке дня в Белом доме все еще остается вопрос об ударах по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Так, The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что два ключевых чиновника в команде Трампа - сторонники войны. Это госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

"Уолц и Рубио сделали выбор в пользу военных действий для уничтожения потенциала Ирана по производству ядерного оружия, заявили два представителя властей США и другие лица, знакомые с этой темой", - сообщает газета, отмечая, что аналогичные советы Трампу дают правые чиновники, поддерживающие Израиль.

В противовес "ястребам" работают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард. Последние "более осмотрительны" в вопросе последствий потенциального конфликта на Ближнем Востоке. К дипломатии призывает и известный журналист Такер Карлсон. Условные "голуби" исходят из того, что Иран и так не собирается создавать атомную бомбу, а бомбежки ИРИ лишь спровоцируют более масштабную войну в регионе.

Наряду с "ястребами" в администрации Трампа к активным милитаристским шагам "Овальный кабинет» подталкивают члены кабмина Биньямина Нетаньяху. По данным WP, министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер убеждал Белый дом в способности США и Израиля совместно уничтожить иранские ядерные объекты, если ВВС США применят противобункерные авиабомбы.

Чуть осторожнее свои намерения выражает Гидеон Саар. В интервью The Telegraph глава израильского МИД опроверг планы ЦАХАЛ ударить по ядерным объектам Ирана в мае и назвал "приемлемым" дипломатический путь решения проблемы. Однако Саар заметил, что Ирану нельзя доверять, так как он может добиться частичного соглашения с целью воспрепятствовать "необходимому решению" проблемы своей ядерной программы. По оценкам израильского главы МИД, Иран сейчас находится "в позиции относительно слабости", и этим надо воспользоваться. Фактически и завуалированно Саар призывает Пентагон ударить по Ирану.

Позиция Трампа лишь множит сомнения и добавляет двусмысленности. Требуя от аятоллы Али Хаменеи пойти на сделку, американский президент угрожал "бомбардировками, подобных которым они прежде не видели". В то же время на переговорах с Нетаньяху в Белом доме в апреле, по данным The New York Times, Трамп дал понять, что США не поддерживают планы Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана, и предпочитают ограничить ядерную программу через переговоры.

Дипломатия и военные удары, казалось бы, противоречат друг другу. Однако, если вспомнить изначальную риторику Трампа "либо сделка, либо удары", то все выглядит достаточно логично. Президент США до последнего будет стремиться договориться с Ираном на максимально выгодных условиях. Но если дипломатия даст трещину, тогда глава Белого дома может прибегнуть к "дубинке". На актуальность этого тезиса 21 апреля еще раз указала турецкая газета Hürriyet.

По ее информации, Вашингтон может попросить Анкару сохранить нейтралитет и не мешать американским ВВС в воздушном пространстве Сирии в случае эскалации напряженности с Ираном.

"Если переговоры между США и Ираном не закончатся успешно, то Иран станет одним из пунктов повестки дня встречи Эрдогана и Трампа. Эрдоган, конечно же, выступает против нападения Израиля на Иран. Он считает это опасным для нашего региона. Но Турцию могут попросить сохранить нейтралитет в этой войне и не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии", - передает газета.

В Турции уже давно ждут визит Трампа. В США уже съездил глава МИД Хакан Фидан, а президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским коллегой. В настоящее время стороны обсуждают возобновление сотрудничества в сфере ВПК и реанимацию участия Турции в программе истребителей F-35.

После смены власти в Сирии Турция стала самым влиятельным игроком на территории арабской республики. Турецкие военные занимаются сооружением там двух опорных баз, из-за чего чуть не столкнулись напрямую с Израилем, наносящим авиаудары по военным объектам на юге Сирии. Однако, несмотря на высокий интерес к активизации связей с Вашингтоном и региональную конкуренцию с Ираном, Анкара крайне скептично настроена по теме ударов по Ирану. Не будем также забывать, что в 2003 году Турция отказалась предоставить свою территорию Джорджу Бушу-младшему для военной операции против Ирака.

13 апреля издание Middle East Eye сообщало, что наряду с монархиями Персидского залива Турция выступила против предоставления своего воздушного пространства для атак на Иран. В эти же дни, по данным СМИ, Иран пообещал всем странам региона последствия, если они помогут Пентагону при операции против ИРИ.

В целом, все региональные страны предпочли бы мирное решение проблемы между США и Ираном. Еще один конфликт после Ирака, Сирии и Йемена ударит по стабильности и экономикам всех без исключения государств Ближнего Востока. Исключение, наверное, составляет Израиль, предпочитающий уничтожение ядерного потенциала Ирана "плохой сделке", оставляющей Тегерану возможности в любой момент вернуться к разработке ОМУ.

Последнее слово в дальнейшем развитии сценария, казалось бы, за Трампом. Однако отсутствие поддержки со стороны арабских и турецких союзников может заставить его передумать относительно военных действий, как бы к ней его ни подталкивали члены администрации в Белом доме и "ястребы" в Израиле.