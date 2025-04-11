Трамп назвал "очень хорошими" консультации с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп высоко оценил консультации по мирному урегулированию, которые проходили с Россией и Украиной. Подробности глава американского государства пообещал предоставить позднее.
Представители США провели "очень хорошие" встречи с Москвой и Киевом по мирному урегулированию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Журналисты попросили главу американского государства оценить ситуацию, сложившуюся на данный момент вокруг урегулирования на Украине.
"Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией"
– Трамп
Аналогичную оценку президент дал и американо-иранским консультациям.
"У нас были очень хорошие встречи по Ирану. Посмотрим, что из этого получится"
– Трамп
Он добавил, что для очередного шага Вашингтону и Тегерану понадобится некоторое время.