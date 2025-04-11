Вестник Кавказа

Трамп назвал "очень хорошими" консультации с Россией и Украиной

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США Дональд Трамп высоко оценил консультации по мирному урегулированию, которые проходили с Россией и Украиной. Подробности глава американского государства пообещал предоставить позднее.

Представители США провели "очень хорошие" встречи с Москвой и Киевом по мирному урегулированию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Журналисты попросили главу американского государства оценить ситуацию, сложившуюся на данный момент вокруг урегулирования на Украине.

"Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией"

– Трамп

Аналогичную оценку президент дал и американо-иранским консультациям.

"У нас были очень хорошие встречи по Ирану. Посмотрим, что из этого получится"

– Трамп

Он добавил, что для очередного шага Вашингтону и Тегерану понадобится некоторое время.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ирано-американские переговоры ведутся в неплохом темпе – Ульянов

Ирано-американские переговоры ведутся в неплохом темпе – Ульянов

Тегеран готов к ядерной сделке с Вашингтоном – Пезешкиан

Тегеран готов к ядерной сделке с Вашингтоном – Пезешкиан

Трамп не приедет на Парад Победы в Москву

Трамп не приедет на Парад Победы в Москву

Турция обсудит с США отмену таможенных пошлин

Турция обсудит с США отмену таможенных пошлин

Маск хочет покинуть правительство США из-за левых – СМИ

Маск хочет покинуть правительство США из-за левых – СМИ

&quot;На этой неделе&quot; - Трамп назвал ожидаемые сроки сделки Москвы и Киева

"На этой неделе" - Трамп назвал ожидаемые сроки сделки Москвы и Киева

Израиль готов решить миром вопрос с Ираном

Израиль готов решить миром вопрос с Ираном

США довольны прогрессом переговоров с Ираном - СМИ

США довольны прогрессом переговоров с Ираном - СМИ

На переговорах с Ираном в Риме Стив Уиткофф держал контакт с Израилем - СМИ

На переговорах с Ираном в Риме Стив Уиткофф держал контакт с Израилем - СМИ

Стив Уиткофф еще раз слетает в Россию - СМИ

Стив Уиткофф еще раз слетает в Россию - СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы