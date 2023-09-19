Вестник Кавказа

Лавров: Запад хочет выдавить Россию с Кавказа и из Азии – но не может

Лавров: Запад хочет выдавить Россию с Кавказа и из Азии – но не может
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил открытость антироссийской кампании Евросоюза на постсоветском пространстве, предупредив западных политиков, что успешной ей быть не суждено.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" признал, что российские власти прекрасно видят, как Запад пытается развивать антироссийскую геополитическую кампанию в важнейших регионах ближнего зарубежья – на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

При этом он подчеркнул, что открытые усилия Брюсселя по подчинению своим интересам кавказских и азиатских государств будут безуспешны, так как Россия все равно сохранит свои контакты со всеми своими партнерами и союзниками на постсоветском пространстве.

"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают"

– Сергей Лавров

Также он прокомментировал оскорбление, нанесенное западными СМИ Казахстану, назвавшими республику "задним двором Путина". Министр обратил внимание, что подобное хамство допускают не только журналисты на Западе, но и чиновники ЕС и США, вплоть до руководителей государств. В качестве примера Сергей Лавров привел посетившего Астану президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего надежду, что Казахстан "никогда не будет ничьим вассалом".

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1330 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы