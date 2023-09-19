Лавров: Запад хочет выдавить Россию с Кавказа и из Азии – но не может

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил открытость антироссийской кампании Евросоюза на постсоветском пространстве, предупредив западных политиков, что успешной ей быть не суждено.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" признал, что российские власти прекрасно видят, как Запад пытается развивать антироссийскую геополитическую кампанию в важнейших регионах ближнего зарубежья – на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

При этом он подчеркнул, что открытые усилия Брюсселя по подчинению своим интересам кавказских и азиатских государств будут безуспешны, так как Россия все равно сохранит свои контакты со всеми своими партнерами и союзниками на постсоветском пространстве.

"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают"

– Сергей Лавров

Также он прокомментировал оскорбление, нанесенное западными СМИ Казахстану, назвавшими республику "задним двором Путина". Министр обратил внимание, что подобное хамство допускают не только журналисты на Западе, но и чиновники ЕС и США, вплоть до руководителей государств. В качестве примера Сергей Лавров привел посетившего Астану президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего надежду, что Казахстан "никогда не будет ничьим вассалом".