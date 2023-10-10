Лавров: нестабильность на Южном Кавказе сеют США и ЕС

Опубликовано: 9:38, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские миротворцы в Карабахе готовы содействовать миру на Южном Кавказе, тогда как США и ЕС лишь сеют в регионе нестабильность, написал в своей статье министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дислоцированный в Карабахском экономическом районе Азербайджана российский миротворческий контингент готов способствовать налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе, говорится в статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности" для журнала "Россия в глобальной политике" министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ. Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать"

- Сергей Лавров

Также российский дипломат отметил, что мировое сообщество больше не желает жить под чью-либо диктовку, а хочет существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую необходимо укреплять.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по мере нормализации обстановки в Карабахском экономическом районе Азербайджана российские военные сворачивают посты миротворцев в Аскеране, Шуше и Агдере, которые располагались вдоль бывшей линии соприкосновения. Российские миротворцы были размещены на части азербайджанской территории по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.