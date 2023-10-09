ООН возобновила мониторинг Карабаха

© Фото: Динара Хаирова

Сегодня в Карабах прибыла миссия ООН, это второй визит с начала октября. ООН впервые за 30 лет получила доступ в регион, который был долгие годы оккупирован.

Миссия ООН совершает 9 октября второй визит в Карабахский район Азербайджана.

Утром в понедельник делегация международной организации через Агдам проследовала в направлении Аскеран-Ханкенди. В регионе представители различных структур ООН продолжат встречи с местным населением, оценят гуманитарные потребности жителей региона, ознакомятся с текущей ситуацией.

Первый визит миссии ООН в Карабах состоялся 1 и 2 октября по инициативе Баку. В пятницу 6 октября стало известно, что на ближайшие дни запланировано еще одно посещение Ханкенди представителями всемирной организации. Власти Азербайджана приветствуют визиты ООН в Карабахский район.

Азербайджан приветствует миссии ООН в Карабахе

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Баку на протяжении многих лет работал над организацией мониторинговой миссии ООН в Карабахе, однако добиться этого удалось только после полного восстановления территориальной целостности республики.

"Посещение Карабаха миссией ООН было стабильным требованием со стороны Азербайджана в период оккупации этих территорий. К сожалению, за 30 лет ни ООН не отозвалась на обращения Баку, ни оккупационные силы Армении не допустили организацию мониторинга и отслеживания ситуации на местах. Между тем этот механизм был крайне необходим для того, чтобы создать международную, независимую оценку событий, происходивших на наших захваченных землях", - прежде всего сказал он.

"И мы можем только приветствовать, что наконец-то эта оценка дается сегодня. Причем разговор идет не столько о наблюдении за населением, которое осталось в небольшом количестве, обеспечивается всем необходимым и находится в безопасности, сколько об исследовании состояния культурных памятников и другого рода наследия, существующего в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Таким образом, миссия ООН нацелена на мониторинг последствий оккупации, она установит, что произошло с захваченными землями Азербайджана, как именно они были разрушены, а азербайджанское наследие – уничтожено", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Ереван и армянская диаспора пытаются развить фейковую кампанию о разрушениях и разграбления имущества в Ханкенди, и здесь крайне необходима независимая оценка международных организаций. К сожалению, мы видим, как армянские лоббисты стараются подвергнуть сомнению работу миссии – на днях глава МИД Франции Катрин Колонна позволила себе усомниться в анализе и мониторинге ООН во время первого посещения Карабаха миссией. Конечно, подобные высказывания со стороны Франции, да еще на уровне главы МИД – это позор", - отметил политолог.

Для Азербайджана принципиально, что ситуация в Карабахе теперь получается постоянную независимую оценку со стороны ООН. "Азербайджан согласился на мониторинг, и единственное, что он сам будет оценивать в работе миссии – степень ее беспристрастности. Если проведение мониторинга на территории Азербайджан обнаружит какие-то недочеты или недосмотры, то азербайджанское правительство готово скорректировать действия. В этом плане Баку максимально открыт конструктивной работе с международными организациями", - заключил Ровшан Ибрагимов.