Свернуты еще три поста российских миротворцев в Карабахе

Опубликовано: 20:50, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны РФ сообщило о сворачивании еще трех постов миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Они расположены в Аскеране, Шуше и Агдере.

Еще три временных наблюдательных поста миротворческого контингента РФ, временно размещенного в Карабахском регионе Азербайджана, были свернуты сегодня. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что закрытые посты располагались вдоль бывшей линии соприкосновения. В частности, они находились в Аскеране, Шуше и Агдере.

Накануне также было заявлено о сворачивании наблюдательных постов на данных территориях.

Отметим, что российские миротворцы были размещены на части азербайджанской территории по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.