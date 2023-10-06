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Свернуты еще три поста российских миротворцев в Карабахе

Свернуты еще три поста российских миротворцев в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минобороны РФ сообщило о сворачивании еще трех постов миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Они расположены в Аскеране, Шуше и Агдере.

Еще три временных наблюдательных поста миротворческого контингента РФ, временно размещенного в Карабахском регионе Азербайджана, были свернуты сегодня. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что закрытые посты располагались вдоль бывшей линии соприкосновения. В частности, они находились в Аскеране, Шуше и Агдере.

Накануне также было заявлено о сворачивании наблюдательных постов на данных территориях.

Отметим, что российские миротворцы были размещены на части азербайджанской территории по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

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