Кремль прокомментировал время нахождения миротворцев в Карабахе

Опубликовано: 13:32, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Песков заявил, что о сроках выхода российского миротворческого контингента из Карабаха пока рано.

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил о том, что российские миротворцы продолжат работу в Карабахе. При этом он отметил, что сроки их нахождения в этом регионе пока называть рано.

"Пока вряд ли это кто-то сможет сказать. Они сейчас фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку, миротворцы оказывают содействие и присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями. Пока в настоящий момент эта работа продолжается" – пресс-секретарь президента РФ

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.