Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело в связи с гибелью миротворцев

Опубликовано: 19:56, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские миротворцы были ошибочно приняты азербайджанскими военными за армянских боевиков. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, расследование ведется совместно с российской стороной.

Заявление в связи с гибелью накануне российских миротворцев сделали в Генпрокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что в ходе антитеррористической операции погибли военнослужащие миротворческого контингента РФ. ВС Азербайджана, участвовавшие в АТО на территории села Джанйятаг Тертерского района, ошибочно приняли «по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий» автомобиль миротворцев за транспортное средство армянских НВФ. Был открыт огонь, жертвами которого стали пятеро военнослужащих РМК.

Также в данном селе в тот же день обстрелу со стороны армянских боевиком подвергся «Камаз» российских миротворцев, что привело к гибели одного военнослужащего РМК, еще один был ранен.

«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной Прокуратуры»

– Генпрокуратура АР

Отмечается, что сегодня генпрокуроры России и Азербайджана провели телефонный разговор. Азербайджанская сторона выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью миротворцев.

«Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия. В настоящее время прокуратурой ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу»

– Генпрокуратура АР

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.