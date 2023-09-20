Минобороны Азербайджана рассказало о трагической гибели российских миротворцев

Опубликовано: 21:54, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку выразили глубокие соболезнования в связи с трагедией, жертвами которой стали российские миротворцы. Ранее об обстреле машины с российскими военными сообщило Минобороны РФ.

Министерство обороны АР опубликовало заявление в связи с гибелью миротворцев, машина которых сегодня подверглась обстрелу в Карабахе.

В ведомстве заявили о "факте трагической гибели" участников РМК. В министерстве уточнили, что по "УАЗ Патриот", принадлежащему РМК, был открыт огонь у села Джанйатаг.

В Минобороны добавили, что причины трагедии расследуют Азербайджан и Россия – следователи с обеих сторон ведут работы на месте ЧП.

"Выражаем сочувствие по поводу случившегося, выражаем глубокие соболезнования руководству Министерства обороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих"

– МО АР