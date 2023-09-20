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Минобороны РФ: машина с российскими миротворцами обстреляна в Карабахе

Минобороны РФ: машина с российскими миротворцами обстреляна в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автомобиль, в котором ехали российские военнослужащие, был обстрелян в Карабахе. Информацию об инциденте распространило Минобороны России.

По машине с миротворцами РФ был открыт огонь в Карабахе. Об этом заявило Минобороны РФ.

Происшествие имело место сегодня, когда военные возвращались с наблюдательного поста РМК. Их автомобиль был обстрелян из стрелкового оружия.

"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли"

– Минобороны РФ

В министерстве добавили, что на месте событий находятся представители следственных органов России и Азербайджана, они устанавливают все детали инцидента.

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