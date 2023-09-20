Минобороны РФ: машина с российскими миротворцами обстреляна в Карабахе

Автомобиль, в котором ехали российские военнослужащие, был обстрелян в Карабахе. Информацию об инциденте распространило Минобороны России.
По машине с миротворцами РФ был открыт огонь в Карабахе. Об этом заявило Минобороны РФ.
Происшествие имело место сегодня, когда военные возвращались с наблюдательного поста РМК. Их автомобиль был обстрелян из стрелкового оружия.
"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли"
– Минобороны РФ
В министерстве добавили, что на месте событий находятся представители следственных органов России и Азербайджана, они устанавливают все детали инцидента.