Минобороны РФ: машина с российскими миротворцами обстреляна в Карабахе

Опубликовано: 19:30, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автомобиль, в котором ехали российские военнослужащие, был обстрелян в Карабахе. Информацию об инциденте распространило Минобороны России.

По машине с миротворцами РФ был открыт огонь в Карабахе. Об этом заявило Минобороны РФ.

Происшествие имело место сегодня, когда военные возвращались с наблюдательного поста РМК. Их автомобиль был обстрелян из стрелкового оружия.

"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли"

– Минобороны РФ

В министерстве добавили, что на месте событий находятся представители следственных органов России и Азербайджана, они устанавливают все детали инцидента.