МО Азербайджана опровергло данные об обстреле миротворцев на Лачинской дороге и Агдере

Министерство обороны Азербайджана опровергло данные, распространяемые в армянском сегменте соцсетей об обстреле сопровождаемой российскими миротворцами гражданской колонны на Лачинской дороге.
«Распространяемая в некоторых аккаунтах в армянском сегменте соцсетей информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы обстреляли движущуюся в сопровождении российского миротворческого контингента гражданскую колонну на Лачинской дороге, не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Категорически опровергаем эти беспочвенные утверждения»
– Минобороны Азербайджана
Также в азербайджанском оборонном ведомстве подчеркнули, что информация, которая распространяется СМИ Армении о якобы имевшем место обстреле ВС Азербайджана населенного пункта Агдере не соответствует действительности.
«Мы категорически опровергаем очередную дезинформацию противника»
– Минобороны Азербайджана
Ранее сторонники оккупации Карабаха дезинформировали население, говоря о применении ударных беспилотников и стрельбе по карете "скорой помощи".
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе