МО Азербайджана опровергло данные об обстреле миротворцев на Лачинской дороге и Агдере

Опубликовано: 10:24, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В армянском сегменте соцсетей распространяются недостоверные данные об обстреле сопровождаемой российскими миротворцами гражданской колонны на Лачинской дороге. Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле населенного пункта Агдере.

Министерство обороны Азербайджана опровергло данные, распространяемые в армянском сегменте соцсетей об обстреле сопровождаемой российскими миротворцами гражданской колонны на Лачинской дороге.

«Распространяемая в некоторых аккаунтах в армянском сегменте соцсетей информация о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы обстреляли движущуюся в сопровождении российского миротворческого контингента гражданскую колонну на Лачинской дороге, не соответствует действительности и носит характер дезинформации. Категорически опровергаем эти беспочвенные утверждения»

– Минобороны Азербайджана

Также в азербайджанском оборонном ведомстве подчеркнули, что информация, которая распространяется СМИ Армении о якобы имевшем место обстреле ВС Азербайджана населенного пункта Агдере не соответствует действительности.

«Мы категорически опровергаем очередную дезинформацию противника»

– Минобороны Азербайджана

Ранее сторонники оккупации Карабаха дезинформировали население, говоря о применении ударных беспилотников и стрельбе по карете "скорой помощи".

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе