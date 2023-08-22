Пролив Дарданеллы по-прежнему закрыт для судов

Суда по-прежнему не могут пересекать Дарданеллы в обоих направлениях. Запрет связан с усиленьем ветра.
Синоптики сохранили неблагоприятный прогноз для провинции, где расположен пролив. Прогнозируется постепенно понижение температуры и усиление ветра.
«Морской трафик в проливе Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях из-за плохих погодных условий, шторма»
– Главное управление береговой охраны Турции
Ранее метеорологи предупреждали о резком ухудшении погоды. В частности, прогнозировался сильный порывистый ветер. Сейчас в Чанакелле, где находится пролив, воздух прогрелся до +21 градуса. В воскресенье синоптики не исключают дождей и дальнейшего развития непогоды. Не исключены затопления.
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