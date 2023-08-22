Вестник Кавказа

Пролив Дарданеллы по-прежнему закрыт для судов

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суда по-прежнему не могут пересекать Дарданеллы в обоих направлениях. Запрет связан с усиленьем ветра.

Синоптики сохранили неблагоприятный прогноз для провинции, где расположен пролив. Прогнозируется постепенно понижение температуры и усиление ветра. 

«Морской трафик в проливе Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях из-за плохих погодных условий, шторма»

– Главное управление береговой охраны Турции

Ранее метеорологи предупреждали о резком ухудшении погоды. В частности, прогнозировался сильный порывистый ветер. Сейчас в Чанакелле, где находится пролив, воздух прогрелся до +21 градуса. В воскресенье синоптики не исключают дождей и дальнейшего развития непогоды. Не исключены затопления. 

 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
555 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы