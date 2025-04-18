Вестник Кавказа

Рейсы Алматы – Абу-Даби запустит новый перевозчик из ОАЭ

Рейсы Алматы – Абу-Даби запустит новый перевозчик из ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще одна авиакомпания начинает работу с лета 2025 года в Эмиратах – в ее расписании будут и рейсы в Алматы. Летать по этому направлению она будет трижды в неделю.

Попасть из Алматы в Абу-Даби скоро можно будет рейсами еще одной авиакомпании, которая пока готовится к открытию и заработает лишь в июне, рассказали в Агентстве гражданской авиации Минтранса Казахстана.

В ведомстве уточнили, что речь идет о перевозчике Air Arabia Abu Dhabi. Как следует из названия, он базируется в ОАЭ.

Рейсы начнутся с лета. Это будут прямые регулярные полеты. Они будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В комитете подчеркнули, что новые рейсы помогут дальнейшему развитию сотрудничества между Казахстаом и ОАЭ во многих сферах, таких как торговля и экономика, бизнес и инвестиции, туризм и культура.

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