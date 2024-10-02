Вестник Кавказа

Сильный туман остановил судоходство в проливе Дарданеллы

Сильный туман остановил судоходство в проливе Дарданеллы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции сегодня утром приостановили движение судов в проливе Дарданеллы из-за густого тумана, опустившегося на зону судоходства – это было сделано во избежание возможных столкновений судов.

Власти Турции временно приостановили движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы – причиной этого стал сильный туман, окутавший всю судоходную зону водной артерии.

Власти предупредили капитанов судов о предпринятых мерах – во избежание возможных аварий в связи с практически нулевой видимостью в зоне судоходства пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях с 08:00 по местному времени, передает Trend.

Когда откроется движение, зависит от погоды – пока прогнозов синоптиков не поступало, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
765 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В трех портах Азербайджана восстановлено судоходство

В трех портах Азербайджана восстановлено судоходство

ООН приветствует соглашения по безопасности судоходства в Черном море

ООН приветствует соглашения по безопасности судоходства в Черном море

В Азербайджан вернулись задержанные в Эритрее моряки

В Азербайджан вернулись задержанные в Эритрее моряки

Снегопад в Стамбуле закрыл Босфор

Снегопад в Стамбуле закрыл Босфор

В Баку прокомментировали ситуацию с задержанием трех кораблей в Эритрее

В Баку прокомментировали ситуацию с задержанием трех кораблей в Эритрее

Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе

Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе

С пляжей Кубани убрали более 3 тыс тонн загрязненного грунта

С пляжей Кубани убрали более 3 тыс тонн загрязненного грунта

Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани

Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани

Сухогруз под флагом Вануату сняли с донской мели

Сухогруз под флагом Вануату сняли с донской мели

На Дону снимают с мели шедший в Турцию сухогруз

На Дону снимают с мели шедший в Турцию сухогруз

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы