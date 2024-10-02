Сильный туман остановил судоходство в проливе Дарданеллы

Власти Турции сегодня утром приостановили движение судов в проливе Дарданеллы из-за густого тумана, опустившегося на зону судоходства – это было сделано во избежание возможных столкновений судов.

Власти Турции временно приостановили движение судов в обоих направлениях в проливе Дарданеллы – причиной этого стал сильный туман, окутавший всю судоходную зону водной артерии.

Власти предупредили капитанов судов о предпринятых мерах – во избежание возможных аварий в связи с практически нулевой видимостью в зоне судоходства пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях с 08:00 по местному времени, передает Trend.

Когда откроется движение, зависит от погоды – пока прогнозов синоптиков не поступало, говорится в сообщении.