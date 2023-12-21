Вестник Кавказа

У берегов Турции сломался двигатель у еще одного следовавшего в Россию танкера

У берегов Турции сломался двигатель у еще одного следовавшего в Россию танкера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эгейском море у судна, которое направлялось в РФ, сломался двигатель. Это второй за последние 24 часа инцидент с направлявшимся в РФ судном.

Вечером 6 января у берегов Турции успешно отбуксировали танкер, плывший в Россию из Испании. Об этом рассказали в береговой охране республики.

"У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада"

– турецкая береговая охрана

Судно, плывшее под панамским флагом, было успешно отбуксировано к острову Бозджаада.

Это второй такой случай за минувшие 24 часа. В ночь с 5 на 6 января у плывшего в РФ судна сломался двигатель. Ему на помощь пришли буксиры турецкой береговой охраны.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1540 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы