Туман закрыл для судов пролив Дарданеллы

Власти Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы – в зону пролива опустился густой туман, который сильно осложняет навигацию.
Пресс-служба Генерального управления береговой охраны Турции объявила о временном закрытии пролива Дарданеллы из-за сильного турмана.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (туманом) пролив Дарданеллы закрыт с 9:00 для транзита судов в обе стороны"
- пресс-служба Генерального управления береговой охраны
Погодные условия, сложившиеся в районе транспортной артерии, создают реальную опасность для судоходства, значительно осложняя навигацию, передает РИА Новости.
Напомним, Дарданеллы, или Чанаккале - пролив между Европой (Балканский полуостров) и Азией (полуостров Малая Азия) в Турции. Он соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором - и с Черным.
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