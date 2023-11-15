Вестник Кавказа

Ураган парализовал движение судов через Босфорский пролив

Ураган парализовал движение судов через Босфорский пролив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Босфорский пролив временно недоступен для транзита судов. Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Турции вечером 28 ноября временно закрыли для движения судов Босфорский пролив. Об этом информирует береговая охрана республики.

Соответствующее решение было принято в связи с сильным ураганным ветром.

"В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 для транзита судов в обе стороны"

– пресс-служба береговой охраны

Несколько часов назад для транзита судов закрыли пролив Дарданеллы.

Напомним, ранее в Стамбуле объявили "желтый" уровень погодной опасности. Скорость ветра будет превышать 20 метров в секунду.

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