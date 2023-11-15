Ураган в Стамбуле "отменил" свыше 50 авиарейсов

В аэропорту Стамбула отменили 56 рейсов "Турецких авиалиний" из-за плохой погоды. Отменены рейсы, вылетающие из города и прибывающие в Стамбул.

"Турецкие авиалинии" отменили 56 рейсов, которые прибывают в Стамбул и вылетают из города, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Сотрудник компании Яхъя Устюн заявил, что рейсы были отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе. Он не перечислил рейсы, аннулированные из-за погоды, и рекомендовал клиентам проверять статус на сайте.

В свою очередь в РИА Новости отметили, что Москвы в списке отмененных рейсов нет. Кроме того, не отменены рейсы, вылетающие в турецкий город из Москвы.

При этом стоит добавить, что рейсы стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен выполняются с задержками.