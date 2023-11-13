Непогода не повлияла на туристов в Анталье

Разгул стихии, наблюдавшийся в воскресенье в Турции, не сказался на отдыхе туристов. Жалоб и просьб о помощи от россиян в Анталье не поступало.

В нескольких регионах Турции накануне наблюдалась неблагоприятная погода, но это не помешало отдыху российских туристов, сообщает АТОР.

"Туроператоры пока не получали от туристов жалоб в связи с непогодой в Турции… Сезонные чартерные программы на Эгейское побережье завершены, а отдыхающие в Анталье российские туристы за помощью к туроператорам не обращались"

– АТОР

В Измире, Анталье, Стамбуле бушевал сильный ветер, шли дожди, местами море вышло из берегов. Непогода нанесла ущерб автовладельцам и магазинам, а также ломала деревья.