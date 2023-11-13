Ураганы и подтопления - в Турции море вышло из берегов

Измир, Стамбул, Анталья и другие регионы Турции столкнулись с непогодой. Подтоплены улицы, разбиты окна, отменены авиарейсы.

Несколько районов Турции оказались по власти ураганной погоды.

В Измире море вышло из берегов, подтоплены центральные улицы, автомобили наполовину ушли под воду, из-за урагана отменено паромное сообщение.

В Стамбуле дожди и сильный ветер привели к резкому обвалу температуры, до плюс 8 градусов. Задерживаются и отменяются рейсы в аэропорту.

В курортном Даламане прошелся торнадо, он выбил стекла машин, повредил крыши домов, поломал деревья.

В Анталье ураган затопил несколько лодок и яхт, привел к подъему уровня воды в каналах, поломал деревья, повредил магазины и автомобили.

В воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности действует в половине турецких провинций, еще в 20 объявлен "желтый" уровень. То есть, почти 80% регионов Турции находятся во власти ненастья.