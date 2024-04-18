Пожар на сухогрузе парализовал транзит судов через Дарданеллы

В настоящее время транзит судов через пролив между частями света Европой и Азией в Турции закрыт в обе стороны. Причина – пожар на сухогрузе.

Вечером 25 апреля в Турции временно приостановили движение судов через пролив Дарданеллы. Об этом рассказал источник в береговой охране республики.

Он подчеркнул, что транзит судов прерван в связи с пожаром, вспыхнувшем на сухогрузе.

"Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной в 107 метров, следовавшего из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы у деревни Акбаш"

– источник

По его словам, из-за пожара пришлось эвакуировать 14 членов экипажа.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пламени.