Землетрясение в Турции привело к разрушению зданий и минаретов

В результате землетрясения в Токате в четверг вечером разрушились дома и минареты. Также сообщает об одном пострадавшем. На месте ЧП работают спасатели.

Землетрясение магнитудой 5,6 в провинции Токат в Турции привело к обрушению нескольких зданий.

В городе Йозгат землетрясение разрушило три дома. Также сообщается о ущербе, нанесенном природным явлением в других городах провинции Токат - разрушились одно здание, а также минареты двух мечетей.

В списке пострадавших числился один человек, на месте работают спасатели и медики, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Подземные толчки были зафиксированы в 18.11 и ощущались не только в Токате, но и в соседних Самсуне, Йозгате, Чанкыры и Чоруме.