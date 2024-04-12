Землетрясение на 5,6 балла случилось в Турции

Землетрясение сотрясло Турцию в четверг вечером.
По оценкам сейсмологов магнитуда природного явления составила 5,6, землетрясение ощутили жители нескольких регионов.
Очаг залегал на глубине 6 км и находился неподалеку от города Сулусарай. Землетрясение зарегистрировано в 18.11, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«В связи с землетрясением губернатор Токата, AFAD и все соответствующие ведомства начали обследование местности после землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в районе Сулусарай провинции Токат. Мы следим за развитием событий. Приношу свои соболезнования нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения»
– глава МВД страны Али Ерликая
Это второе за сутки ощутимое землетрясение в Токате - прошедшей ночью подземные толчки на 4,7 были зафиксированы в городе Турхал. Всего население региона составляет около 1 млн человек.