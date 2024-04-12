Землетрясение на 5,6 балла случилось в Турции

В северной части Турции в провинции Токат сегодня вечером произошло землетрясение. Его магнитуда оценивается в 5,6. На местности работают спасатели и специалисты AFAD.

Землетрясение сотрясло Турцию в четверг вечером.

По оценкам сейсмологов магнитуда природного явления составила 5,6, землетрясение ощутили жители нескольких регионов.

Очаг залегал на глубине 6 км и находился неподалеку от города Сулусарай. Землетрясение зарегистрировано в 18.11, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«В связи с землетрясением губернатор Токата, AFAD и все соответствующие ведомства начали обследование местности после землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в районе Сулусарай провинции Токат. Мы следим за развитием событий. Приношу свои соболезнования нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения»

– глава МВД страны Али Ерликая

Это второе за сутки ощутимое землетрясение в Токате - прошедшей ночью подземные толчки на 4,7 были зафиксированы в городе Турхал. Всего население региона составляет около 1 млн человек.