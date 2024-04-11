Вестник Кавказа

Центр Турции потрясло пятибалльное землетрясение

Центр Турции потрясло пятибалльное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью жители центральной части Турции ощутили на себе достаточно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,7 – эпицентр его находился рядом с городом Турхал, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Минувшей ночью в центральной части Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 4,7.

Его эпицентр находился в 46 км к югу от турецкого города Турхал с населением около 110 тыс человек и залегал на глубине 10 км, передает Trend.

Несмотря на довольно сильные подземные толчки, обошлось без жертв и разрушений.

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