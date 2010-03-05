Российский сухогруз сломался в Дарданеллах

В Дарданеллах у сухогруза из РФ вышел из строя двигатель. Судно отбуксировали к порту Каранлык.

Двигатель сухогруза Sormovsky, который находился под флагом РФ, вышел из строя в проливе Дарданеллы. Управление береговой охраны Турции оперативно отреагировало на произошедшее, отбуксировав плавсредство в безопасное место.

Согласно информации, полученной от официальных источников, двигатель сухогруза перестал функционировать из-за технической неисправности. Это привело к потенциальной угрозе столкновения с другими судами, а также к возможной аварии на аварийных нефтяных платформах в окрестностях. Управление береговой охраны Турции вмешалось, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.

Здесь важно отметить значимость международного сотрудничества в решении подобных инцидентов. Российские власти, в свою очередь, оказали необходимую поддержку и координацию для обеспечения безопасности экипажа.