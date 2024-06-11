Лесной пожар частично перекрыл пролив Дарданеллы

Пролив Дарданеллы перекрыт в северном направлении. Это связано с бушующим природным пожаром.

В связи с лесным пожаром, который бушует в окрестностях пролива Дарданеллы, власти приняли решение временно ограничить движение судов в проливе в северном направлении.

"Судоходство в проливе Дарданеллы временно приостановлено в направлении с севера на юг из-за продолжающегося лесного пожара"

- Главное управление береговой охраны Турции.

Одной из основных причин частичного закрытия пролива является необходимость обеспечить пожарной авиации возможность без помех набирать воду в проливе для тушения огня. Для эффективной борьбы с пожарами важно, чтобы самолеты и вертолеты могли оперативно пополнять запас воды, и именно для этой цели временные ограничения были введены.

Ограничения на движение судов в проливе Дарданеллы – это мера, направленная на обеспечение безопасности не только судоходства, но и борьбы с пожарами. Власти принимают все необходимые меры для быстрого локализации и тушения возгорания, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде и обеспечить безопасность жителей региона.