В Азове тушат масштабный пожар

В донском Азове минувшей ночью загорелись резервуары с нефтепродуктами – к тушению огня привлечены подразделения МЧС и пожарный поезд, на место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

В Ростовской области минувшей ночью вспыхнули резервуары с нефтепродуктами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет"

- Василий Голубев

По оперативным данным, площадь пожара составляет 5 тыс кубометров. На место чрезвычайного происшествия выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, который будет лично руководить действиями огнеборцев, добавил глава региона.

К сожалению, пожары на нефтебазах в России нередки – напомним, в начале мая "Вестник Кавказа" писал о том, что в Краснодаре загорелась нефтяная база неподалеку от населенного пункта Просторное, информация о случившемся мгновенно распространилась в местных телеграм-каналах.