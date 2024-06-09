Краснодарские огнеборцы справились с лесным пожаром

Краснодарским спасателям удалось оперативно справиться с низовым пожаром, охватившем лесную подстилку в Горячем Ключе – пожар успел набрать силу на площади в 1,2 га, но был вовремя остановлен.

Кубанским огнеборцам понадобилось чуть больше четырех часов, чтобы потушить лесной пожар в лесу города Горячий Ключ в Краснодарском крае, сообщили в краевом лесопожарном центре.

Задымление началось в районе города Горячий Ключ сегодня вечером. Спасателям удалось локализовать пожар на примерной площади 1,2 га, в 21:05 лесной пожар ликвидирован"

- лесопожарный центр Краснодарского края

Напомним, пожар в лесу Горячего Ключа начался на площади в 0,45 га, однако за довольно короткое время его площадь увеличилась больше чем вдвое – до 11,2 га.