Чайник едва не спалил дом в Ставрополе

Электрический чайник стал причиной пожара в Ставрополе. Его удалось потушить, пока он не разгорелся, благодаря внимательным соседям, которые вызвали спасателей.
Пожар из-за чайника тушили накануне в жилом доме в Ставрополе, о возгорании сообщает МЧС России.
Жительница краевой столицы отправилась на работу, но не выключила электрический чайник из розетки. Начался пожар.
К счастью, соседи увидели дым и вызвали пожарных.
Огнеборцы оперативно прибыли на место событий. Они провели эвакуацию, обеспечив безопасность 20 жильцам дома. Они потушили пожар, площадь которого достигла 2 кв м.
С пламенем боролись 20 пожарных.