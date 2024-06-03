Вестник Кавказа

Чайник едва не спалил дом в Ставрополе

Чайник едва не спалил дом в Ставрополе
© Фото: МЧС России
Электрический чайник стал причиной пожара в Ставрополе. Его удалось потушить, пока он не разгорелся, благодаря внимательным соседям, которые вызвали спасателей.

Пожар из-за чайника тушили накануне в жилом доме в Ставрополе, о возгорании сообщает МЧС России.

Жительница краевой столицы отправилась на работу, но не выключила электрический чайник из розетки. Начался пожар.

К счастью, соседи увидели дым и вызвали пожарных.

Огнеборцы оперативно прибыли на место событий. Они провели эвакуацию, обеспечив безопасность 20 жильцам дома. Они потушили пожар, площадь которого достигла 2 кв м.

С пламенем боролись 20 пожарных.

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Чайник едва не спалил дом в Ставрополе
© Фото: МЧС России
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