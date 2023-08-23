Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан

Президент Азербайджана сегодня вечером прилетел в Ташкент. В Узбекистане он примет участие в саммите ОЭС.
Азербайджанский президент только что прибыл в Узбекистан.
В программе визита Ильхама Алиева – очередной, 16-й саммит Организации экономического сотрудничества.
В международном аэропорту Ташкента в честь президента АР был выстроен почетный караул.
Во встрече главы азербайджанского государства принимали участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также другие официальные лица.
Напомним, президент Узбекистана совершил визит в Азербайджан 22-23 августа. В первый день состоялась встреча Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, был подписан ряд документов. Во второй день главы государств посетили Физули и Шушу.
Читайте нас в Дзен Новости Google News