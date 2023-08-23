Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан

Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
Президент Азербайджана сегодня вечером прилетел в Ташкент. В Узбекистане он примет участие в саммите ОЭС.

Азербайджанский президент только что прибыл в Узбекистан.

В программе визита Ильхама Алиева – очередной, 16-й саммит Организации экономического сотрудничества.

В международном аэропорту Ташкента в честь президента АР был выстроен почетный караул.

Во встрече главы азербайджанского государства принимали участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также другие официальные лица.

Напомним, президент Узбекистана совершил визит в Азербайджан 22-23 августа. В первый день состоялась встреча Шавката Мирзиеева и Ильхама Алиева, был подписан ряд документов. Во второй день главы государств посетили Физули и Шушу.

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