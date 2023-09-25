Центробанк России будет повышать ключевую ставку

Глава ЦБ РФ пообещала россиянам снижения инфляции до целевых 4%. По ее словам, для этой цели регулятор, в том числе, готов наращивать уровень ключевой ставки.

Инфляция в России будет снижена до запланированных показателей в 4%. Об этом заявила глава ЦБ РФ, отметив, что для этого у регулятора есть соответствующий инструментарий.

В частности, говорилось о возможности очередного повышения ключевой ставки.

«Банк России обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели. На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий»

– Эльвира Набиуллина

Далее она отметила, что согласно новому прогнозу специалистов регулятора, в этом году размер ключевой ставки составит 15-15,2%. В будущем году рост продолжится до 14,5% годовых.