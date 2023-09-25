"Мембрана" для рубля: Центробанк предупредил о рисках

Опубликовано: 22:03, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЦБ РФ прокомментировал заявление главы МЭР о возможном установлении "мембраны" между двумя валютными рынками – внутренним и внешним. Регулятор обратил внимание на риски такого решения.

Введение "мембраны" для отделения внутреннего валютного рынка от внешнего чревато серьезными последствиями, предупредил Центробанк.

Речь идет об инициативе главы МЭР. Сегодня Максим Решетников призвал рассмотреть возможность решать проблему высокой волатильности отечественной валюты, а также инфляции, ориентируясь на опыт Китая. В КНР создана особая "мембрана", которая отделяет внутренний сегмент валютного рынка от внешнего.

В ЦБ РФ подчеркнули, что такое разделение рынка спровоцирует множественность курсов и отрицательно повлияет на весь рынок финансов, пишет ТАСС.

В регуляторе уверены, что ограничивать движение капитала имеет смысл только в краткосрочной перспективе, когда уже финансовая стабильность оказалась под угрозой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасна "мембрана" на валютном рынке?

"Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты"

– Центробанк

Кроме того, добавили в регуляторе, в этом случае обменный курс не успевает приспосабливаться к изменениям вовне, что, в свою очередь, затормаживает адаптацию экономики к переменам.