Израильская армия заполучила доступ к тоннелям сектора Газа

Представители израильской армии заявили, что заполучили доступ к тоннелям сектора Газа.

Израильские военные смогли получить доступ к тоннелям в секторе Газа. Информация об этом была опубликована на официальной странице ЦАХАЛ в соцсетях.

Отмечается, что израильская армия смогла пройти вглубь сектора Газа на четыре мили с южной стороны северо-запада и восточной части города. Таким образом, эти районы оказались отделены от остальной части города.

"Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели) в ходе оперативной деятельности на севере анклава"

– ЦАХАЛ

Ранее контр-адмирал армии Израиля Даниэль Хагари рассказал, что ЦАХАЛ нейтрализовал 10 влиятельных командиров ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что именно эти командиры участвовали в организации нападения на Израиль 7 октября.