КПП "Рафах" открылся для иностранцев и раненых из Газы

Египет начал принимать раненых и больных жителей Газы. Также КПП сегодня работает на пропуск иностранцев. Как долго "Рафах" останется открытым неизвестно.

Сегодня погранпункт на границе Египта с сектором Газа впервые открыт не для того, чтобы впустить гуманитарную помощь в анклав, а для того, чтобы выпустить иностранцев и раненых.

"Египетские власти объявили об исключительном открытии (терминала "Рафаха"), чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам"

– агентство Франс Пресс

Египетская скорая помощь направила в сектор Газа десятки машин для того, чтобы забрать больных и раненых, информирует телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

В Египте для нуждающихся в медицинской помощи палестинцев подготовили госпиталь в городе Шейх-Зувейд примерно в 15 км от границы.

Первые иностранцы также начали пересекать КПП "Рафах" в сторону Египта. Сколько часов сегодня погранпункт будет открыт неизвестно, по сведениям Reuters, стороны не установили срок.