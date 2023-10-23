КПП "Рафах" открылся для иностранцев и раненых из Газы

Сегодня погранпункт на границе Египта с сектором Газа впервые открыт не для того, чтобы впустить гуманитарную помощь в анклав, а для того, чтобы выпустить иностранцев и раненых.
"Египетские власти объявили об исключительном открытии (терминала "Рафаха"), чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам"
– агентство Франс Пресс
Египетская скорая помощь направила в сектор Газа десятки машин для того, чтобы забрать больных и раненых, информирует телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.
В Египте для нуждающихся в медицинской помощи палестинцев подготовили госпиталь в городе Шейх-Зувейд примерно в 15 км от границы.
Первые иностранцы также начали пересекать КПП "Рафах" в сторону Египта. Сколько часов сегодня погранпункт будет открыт неизвестно, по сведениям Reuters, стороны не установили срок.