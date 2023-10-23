Грузия бьет рекорды по прибыли от туризма

Почти на 30% выросла прибыль Грузии в отрасли международного туризма. В этом году республика заработала $3,3 млрд.

Грузия побила свой рекорд по прибыли от международного туризма. За январь-сентябрь 2023 году республика получила $3,3 млрд, что на 29,2% больше, чем за такой же срок 2022 года. Такую информацию предоставила Нацадминистрация туризма республики.

Отмечается, что туристическая отрасль в республике стала возрождаться после пандемии с начала этого года. В прошлом году показатели доходов от туризма обогнали 2019 год, когда в республике был замечен пик туризма. За девять месяцев этого года прибыль увеличилась почти на 26% в сравнении с показателями за такой же срок допандемийного 2019 года.

При этом отмечается, что количество международных туристов еще не достигло показателей рекордного 2019 года.

В целом, за девять месяцев 2023 года число туристов из других стран увеличилось на 43% в сравнении с таким же сроком прошлого года. За январь-сентябрь этого года в республику приехали 5,6 млн путешественников.