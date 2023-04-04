СМИ: Иран и Саудовская Аравия проведут в КНР переговоры на уровне глав МИД

Опубликовано: 22:33, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МИД Ирана

Руководители дипмиссий Ирана и Саудовской Аравии встретятся в столице Китая. Центральной темой разговора, который состоится 6 апреля, станет нормализация отношений между двумя странами

В Пекине послезавтра должны состояться переговоры министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии, сообщают информированные источники.

Главной темой разговора Хосейна Амира Аблдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда станут дальнейшие шаги по реализации соглашения о восстановлении дипотношений. Также они поговорят о возобновлении работы посольств.

Последний раз руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали соглашение о нормализации отношений в ходе состоявшегося неделю назад телефонного разговора.

Напомним, месяц назад Тегеран и Эр-Рияд объявили о восстановлении дипотношений, прерванных 7 лет назад.