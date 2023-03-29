США открывают безвиз для Израиля

Нетаньяху анонсировал введение США безвизового режима для граждан Израиля. По его словам, безвиз будет введен в сентябре этого года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что израильтяне получат возможность въезда в США без визы. По его словам, безвизовый режим заработает в сентябре 2023 года.
«В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 года государство Израиль присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США»
– поделился Нетаньяху.
В настоящее время граждане Израиля для въезда в Соединенные Штаты должны оформлять визу в американских консульских учреждениях.