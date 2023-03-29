США открывают безвиз для Израиля

Опубликовано: 14:26, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нетаньяху анонсировал введение США безвизового режима для граждан Израиля. По его словам, безвиз будет введен в сентябре этого года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что израильтяне получат возможность въезда в США без визы. По его словам, безвизовый режим заработает в сентябре 2023 года.

«В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 года государство Израиль присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США»

– поделился Нетаньяху.

В настоящее время граждане Израиля для въезда в Соединенные Штаты должны оформлять визу в американских консульских учреждениях.