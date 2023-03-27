Источник: присоединение Армении к Римскому статуту МУС неприемлемо

Опубликовано: 22:00, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель МИД РФ озвучил реакцию российской стороны на признание Арменией соответствующими Конституции обязательства страны по Римскому статуту МУС. По его словам, это неприемлемо.

В МИД России прокомментировали фактическое признание Арменией решений Международного уголовного суда.

Источник в министерстве заявил ТАСС, что шаги по присоединению к Римскому статусу МУС, которые совершает руководство Армении, "абсолютно неприемлемы", особенно на фоне не имеющих юридической силы "ордеров" МУС в отношении власти РФ.

По словам источника, Москва предупредила Ереван, что последствия этого решения могут быть "крайне негативными" для российско-армянских отношений.

Армения и МУС

Несколько дней назад Конституционный суд Армении принял решение о том, что обязательства страны в рамках Римского статута МУС не противоречат Конституции республики. Теперь документ предстоит ратицифицировать Нацсобранию РА.

Россия и МУС

Россия отказалась от участия в Римском статусе еще в ноябре 2016 года. Такое распоряжение издал тогда Владимир Путин.

Римский статут - международный договор, согласно которому и был учрежден МУС. Он был подписан в Риме в июле 1998 года, вступил в силу - 1 июля 2002 года. РФ подписала договор в 2000 году, но так и не ратифицировала его.