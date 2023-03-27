Источник: присоединение Армении к Римскому статуту МУС неприемлемо

В МИД России прокомментировали фактическое признание Арменией решений Международного уголовного суда.
Источник в министерстве заявил ТАСС, что шаги по присоединению к Римскому статусу МУС, которые совершает руководство Армении, "абсолютно неприемлемы", особенно на фоне не имеющих юридической силы "ордеров" МУС в отношении власти РФ.
По словам источника, Москва предупредила Ереван, что последствия этого решения могут быть "крайне негативными" для российско-армянских отношений.
Армения и МУС
Несколько дней назад Конституционный суд Армении принял решение о том, что обязательства страны в рамках Римского статута МУС не противоречат Конституции республики. Теперь документ предстоит ратицифицировать Нацсобранию РА.
Россия и МУС
Россия отказалась от участия в Римском статусе еще в ноябре 2016 года. Такое распоряжение издал тогда Владимир Путин.
Римский статут - международный договор, согласно которому и был учрежден МУС. Он был подписан в Риме в июле 1998 года, вступил в силу - 1 июля 2002 года. РФ подписала договор в 2000 году, но так и не ратифицировала его.